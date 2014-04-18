من هم النّجوم الذين عاشوا من دون أبائهم؟

هناك الكثير من النّاس ومنهم النّجوم الذين عاشوا طوال حياتهم من دون أب أي من دون قوة ودعم، ولكن الواضح إنّهم استمدوا القوّة من الضّعف، ولعلهم بحثوا عن أعمالهم وحصدوا نجاحاتهم، لتكون هي مصدر قوّتهم كمحاولة لسد فراغ "الأب".

نستعرض أبرز النّجوم الذين خسروا أبائهم لأسباب متعددة، كما سنرى قصصهم المؤثرة.

1- Halle Berry : فقدت الممثلة الأمريكية وعارضة الأزياء والدها عن عمر 4 أعوام بعد أنّ تهجّر وترك العائلة.

2- Mariah Carey : قُطعت قنوات التّواصل بين المغنّية الأمريكية ووالدها عندما كانت في الثالثة من عمرها بعد أنّ وقّع والداها على أوراق الطّلاق.

3- 50 Cent : لم يتعرّف مغنّي الراب الأمريكي العالمي على والده منذ ولادته، كما انّه فقد والدته عن عمر 8 أعوام.

4- Bill Clinton : تعرّض والد الرئيس الـ42 للولايات المتحدة الأمريكية، لحادث سير أودى بحياته قبل 3 أشهر على ولادة Clinton .

5- Tom Cruise : لم يفقد الممثل الأمريكي العالمي والده، ولكنه تعرّض لمعاملة سيئة جداً من قبل والده حيث كان يضربه باستمرار.

6- Enrique Iglesias : تربّى وكبر على يد مربية الأطفال الخاصة به وتدعى Elvira Olvarez.

7- Jay-Z : تخلّى والد مغنّي الرّاب و زوج المغنية العالمية Beyonce عنه وهجره عندما كان في أول سنين عمره.

8- Martin Lawrence : بعد أنّ وقع الطّلاق بين والديه لم يرى الممثل العالمي والده إلاّ قليلاً جداً .

9- Lindsay Lohan : عاشت الممثلة الأمريكية من دون والدها طوال حياتها بعد أنّ تم سجنه.

10- Demi Moore : لقد تخلّى والد الممثلة البريطانية عنها وهجرها قبل أنّ تبصر النّور.

11- Eddie Murphy : قُتل والد الممثل الكوميدي عندما كان في الثامنة من عمره.

12- Barack Obama : قابل رئس الولايات المتحدة الأمريكية والده لمرّة واحدة فقط قبل أن يذهب ضحية حادث سيارة.

13- Julia Roberts : فقدت الممثلة العالمية والمنتجة الأمريكية والدها عندما كانت في العاشرة من عمرها.

14- Eva Mendes : الممثلة وعارضة الأزياء عاشت مع والدتها طوال حياتها بعد أنّ وقّع والداها على أوراق الطّلاق.

15- Marilyn Monroe : أمضت عارضة الأزياء العالمية حياتها من دون أنّ تتعرف على والدها.

16- Kanye West : مغنّي الهيب هوب وخطيب النّجمة العالمية kim kardashian هجره والده عندما كان في الثالثة من عمره

17- Raoul Wallenberg : فقد المهندس المعماري ورجل الأعمال السويدي والده من جرّاء مرض السّرطان الذي أصابه قبل 3 أشهر على ولادة Raoul .

18- Lance Edward Armstrong : متسابق الدرّحات الأمريكي المحترف لم يتعرّف على والده أبداً طوال حياته.

19- Eric Clapton : لم يتعرّف الموسيقي والمغنّي الإنجليزي على والده أبداً، فعاش طيلة حياته مع جده وجدّته فيما كان يعتقد انهما والديه، كما كان يعتقد أنّ والدته هي أخته.

20- Samuel L. Jackson : الممثل التلفزيوني والسينمائي الأمريكي التقى والده مرتين فقط في حياته.

21- Ronaldinho : فقد لاعب كرة القدم العالمي البرازيلي والده، بعد أنّ أصابته ذبحة قلبية عندما كان اللاّعب في الثامنة من عمره.

22- Jon Stewart : الكاتب ومقدّم البرامج الأمريكي ربّته والدته، ولم يتعرّف على والده أبداً.

23- Mary J. Blige : هجر والد المغنّية الأمريكية ابنته عندما كانت في الرابعة من عمرها.

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