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عقد Rose Passion من Piaget

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عقد Rose Passion من Piaget عقد Rose Passion من Piaget

عقد من مجموعة "روز باسيون" Rose Passion من "بياجيه" Piaget مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصع بـ 573 ماسة بتقطيع بريليانت، 3 ماسات بتقطيع إجاصي، 7 ماسات بتقطيع مركيز، حجر واحد من الزمرد الاخضر بتقطيع إجاصي ، 6 أحجار من الزمرد الاخضر بتقطيع مركيز، 6 أحجار من الزمرد الاخضر بتقطيع دائري، 3 أحجار من الزبرجد الازرق بتقطيع بيضوي، حجران من الزبرجد الازرق بتقطيع إجاصي وحجر واحد من الزمرد الاخضر بتقطيع وسادي.

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