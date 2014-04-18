عقد Rose Passion من Piaget

عقد من مجموعة "روز باسيون" Rose Passion من "بياجيه" Piaget مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصع بـ 573 ماسة بتقطيع بريليانت، 3 ماسات بتقطيع إجاصي، 7 ماسات بتقطيع مركيز، حجر واحد من الزمرد الاخضر بتقطيع إجاصي ، 6 أحجار من الزمرد الاخضر بتقطيع مركيز، 6 أحجار من الزمرد الاخضر بتقطيع دائري، 3 أحجار من الزبرجد الازرق بتقطيع بيضوي، حجران من الزبرجد الازرق بتقطيع إجاصي وحجر واحد من الزمرد الاخضر بتقطيع وسادي.
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