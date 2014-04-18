العدّ العكسي لعرض شانيل في دبي... بدأ!

سبق لموقع "سيدتي نت" أن نشر خبر عرض أزياء دار "شانيل" Chanel الذي سيقام في دبي هذا العام. وها هي الدار تستعدّ لتزيين هذه المدينة بأحدث تصاميمها من مجموعة Cruise 2014/2015، على جزيرة تبعد مسافة 650 متراً عن ساحل دبي، وعلى مرمى حجر من قلب المدينة. في الثالث عشر من شهر مايو/ أيار المقبل، سيحضر المدعوون عند الساعة السادسة مساء بتوقيت دبي، لمتابعة عرض، لن يكون بعيداً بفخامته وتميّزه عن العروض التي سبق للمبدع كارل لاغرفيلد أن قدّمها. وأمام مشهد مغيب الشمس سوف تختال العارضات بأحدث الأزياء التي تحمل توقيع هذه الدار العريقة.