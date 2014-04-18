دييجو كوستا: أتليتكو مقبل على شهر حاسم

إفي - صرح دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بأن لاعبي فريقه يعرفون أنهم في خضم "شهر حاسم" ويعون جيدا بأهمية المباريات التي سيخوضونها سواء في نصف نهائي دوري الأبطال أو في الجولات المتبقية من الليجا.

وقال كوستا: "نحن في شهر حاسم جدا، ونعي جيدا أهمية المباريات التي سنخوضها خلال هذا الشهر ولكن الفريق مستعد ذهنيا ويتمتع بالقوة والقناعة، وسوف نبذل كل ما لدينا".

ويثق كوستا في أن أتلتيكو مدريد سيواصل تقديم نفس الأداء الذي ظهر به منذ بداية الموسم الحالي، وذلك قبل ساعات من المباراة التي سيخوضها فريقه أمام إلتشي مساء اليوم في الجولة الـ34 من الليجا.

وأضاف كوستا أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو أخبرهم بأن كل مباراة من المباريات المتبقية بمثابة نهائي نظرا لأهمية كل واحدة منها، مضيفا أن مباراة اليوم ستكون على ملعبهم وهو ما يعد ميزة إضافية "وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

وحول ارتطامه في الكاحل خلال مباراة فريقه أمام خيتافي يوم الأحد الماضي في الليجا، قال كوستا إنه شعر بالخوف من أن تكون إصابة قوية ولكن "بفضل الرب لم تكن كذلك، وأنا في حالة جيدة جدا ولدي رغبة كبيرة في خوض مباراة اليوم".

ومن المعروف أن أتلتيكو مدريد يتصدر حاليا بطولة الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الوصيف وأربعة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.