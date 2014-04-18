ترشيح ثلاثي ليفربول وتوريه وأزار لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

حصل فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي على نصيب الأسد في للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد أن جاءت أسماء الثلاثي جيرارد وسواريز وستوريدج ضمن الستة المرشحين.

كما شملت القائمة أسماء الإيفواري يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي والبلجيكي إدن أزار جناح تشيلسي الإنجليزي بالإضافة للإنجليزي أدم لالانا صانع ألعاب ساوثمبتون.

ويقدم ليفربول موسما طيبا إذ يحتاج للفوز في مبارياته الـ4 المتبقيين من أجل الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يقود يايا توريه وأزار فريقهما سيتي وتشيلسي لمطاردة ليفربول كما تصدرا بطولة الدوري لأسابيع قليلة.