فينجر: أوزيل لم يقدم افضل ما لديه بعد

أ ش أ - يتوقع أرسين فينجر مدرب أرسنال أن يتمكن النجم الالمانى مسعود أوزيل من اثبات جدارته وامكانياته الكبيرة مرة اخرى عندما يستعيد كامل لياقته.

أوزيل غاب عن الملاعب منذ اصيب فى مباراة ارسنال مع بايرن ميونخ فى اطار بطولة دورى الابطال فى الحادى عشر من مارس الماضى ، غير انه من المتوقع أن يعود مرة اخرى للعب فى مباراة الفريق يوم بعد غد الاحد امام هال سيتى فى الدوري الإنجليزي.

واعترف فينجر بأن اداء اوزيل كان " ضعيفا بعض الشئ " قبيل اصابته رغم انه تألق بقوة فى اعقاب انتقاله الى استاد الامارات قادما من ريال مدريد ، غير أنه اكد انه يعتقد ان النجم الالمانى الذى يبلغ من العمر 25 عاما لم يقدم افضل ما لديه بعد الى حد انه يتوقع أن يحصل على لقب افضل لاعب فى الموسم القادم فى انجلترا.

وقال " إن اوزيل لاعب سريع ونشط وقادر على فتح الثغرات فى دفاع الفريق المنافس، الا أنه مر بوقت صعب فى الفترة الاخيرة حيث أنه لم يكن فى افضل حالاته البدنية مما اثر على مستواه."

وأضاف "ولكننى أرى أنه سوف يتحسن كثيرا مع مضى الوقت حيث أن الموسم الاول فى الدوري الإنجليزي بالنسبة لاى لاعب دائما ما يكون موسما للتأقلم والتكيف مع الاوضاع."