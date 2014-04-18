الشعراوي يعود لميلان أمام إنتر

أ ش أ - أكد روبرتو لافلوريو وكيل ستيفان الشعراوى مهاجم ميلان ان اللاعب سيعود إلى الملاعب في مباراة الدربى أمام إنتر فى الرابع من مايو المقبل.

وكان اللاعب الذى يبلغ من العمر 21 عاما قد ابتعد عن الملاعب منذ ديسمبر الماضى بسبب إصابة فى قدمه اليمنى غير انه عاد الان الى التدريب مع الروسونيري.

وأوضح لافلوريو أن الحالة البدنية للشعراوى اصبحت افضل كثيرا الان وانه يتوق للعودة الى اللعب مرة اخرى وانه سيعود فى مباراة إنتر اذا سارت الامور بشكل جيد فى الفترة المقبلة.

وقال لافلوريو "الشعراوي يشارك حاليا فى التدريبات بصفة منتظمة ولديه الكثير من الحماس والرغبة للعودة، حيث يأمل في أن يضيف لميلان كى ينهي الموسم بشكل جيد."