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ماتا: مستقبل يونايتد مع مويس مشرق

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ماتا: مستقبل يونايتد مع مويس مشرق ماتا: مستقبل يونايتد مع مويس مشرق

أعرب لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد خوان ماتا عن ثقته بأن فريقه سيكون له مستقبل مشرق تحت قيادة ديفيد مويس.

ويشهد مانشستر يونايتد موسما سيئا للغاية هذا العام، حيث يحتل المركز السابع في ترتيب فرق الدوري، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الإسباني لصحيفة ديلي ميرور "علينا أن نكون معا الآن، الوقت ليس مناسب لإلقاء اللوم على أي شخص."

وأضاف "علينا جميعا أن نتحد، المدرب ومساعديه واللاعبين ومجلس إدارة النادي، نحن بحاجة إلى استمرار مويس، نحن بحاجة إلى أن يؤمنوا به، لأننا كلاعبين نعلم أنه علينا أن نتحسن".

وأضاف "بعض أصدقائي يقولون لي إنه إذا حدث هذا الأمر مع ناد آخر في إسبانيا سيكون الأمر مختلفا، ولكن النادي واللاعبين يقفون خلف المدير الفني."

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فيديو اليوم السابع