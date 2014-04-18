ستيفان شعراوي مُهاجم الميلان يعود في مباراة الإنتر

أكد روبرتو لا فلوريو وكيل ستيفان شعراوى مُهاجم فريق الميلان أن اللاعب – الذى ينحدر من أصول مصرية – سيعود مرة أخرى إلى تشكيلة الفريق فى مباراة الديربى التى سيخوضها أمام انتر ميلان فى الرابع من مايو القادم.

وكان اللاعب الذى يبلغ من العمر 21 عامًا قد ابتعد عن الملاعب منذ ديسمبر الماضى بسبب مُشكلات فى قدمه اليمنى، غير إنه عاد الأن إلى التدريب مع الروزنيرى.

وذكر لا فلوريو فى تصريحات صحفية أدلى بها، أن الحالة البدنية للشعراوى أصبحت أفضل كثيرًا الأن، وإنه يتشوق للعودة إلى اللعب مرة أخرى، وأنه سيعود فى مباراة الإنتر اذا سارت الأمور بشكل جيد فى الفترة القادمة.

وأتم، ” أن ستيفان يشارك حاليًا فى التدريبات بصفة منتظمة ولديه الكثير من الحماس والرغبة للعودة، حيث يأمل فى أن يمثل إضافة لفريق الميلان كى ينهى الموسم بشكل جيد ” .

أ ش أ