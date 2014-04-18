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واشنطن بوست : اختفاء زعيم طالبان السابق بالإمارات يعوق محادثات السلام الأفغانية

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واشنطن بوست : اختفاء زعيم طالبان السابق بالإمارات يعوق محادثات السلام الأفغانية واشنطن بوست : اختفاء زعيم طالبان السابق بالإمارات يعوق محادثات السلام الأفغانية

 

أكد مسئولون افغان أن اختفاء زعيم طالبان السابق اغا جان معتصم فى الامارات العربية من شأنه احباط جهود المصالحة التى تقوم بها الافغانية منذ فترة طويلة ، بحسب ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية .

وأضافت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن “مسئولين أمريكيين ، طلبوا عدم ذكر اسمائهم ، أبدوا تشككهم مؤخرا حيال الدور الذي يلعبه معتصم كمفاوض بارز لعملية السلام ، قائلين إن علاقته بقيادة طالبان قد تلاشت في السنوات الأخيرة ، والقبض عليه ليس له علاقة بدوره كمفاوض للسلام”.

ونسبت الصحيفة الى مسئولين أفغان تاكيدهم أن معتصم كان الفرصة الأفضل لتوصل أفغانستان إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان ، التي تحاربها القوات الأمريكية والأفغانية منذ عام 2001.

وأضاف المسئولون أن “معتصم أثبت خلال تواجده في الإمارات مساعدته لعملية السلام بشكل عملي ، من خلال موافقته على لقاء مبعوثين من طالبان في مارس الماضي ، ومحاولته الدفع بأعضاء رفيعي المستوى من طالبان في عملية السلام”.

ا.ش.ا

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