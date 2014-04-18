أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اختتام الملتقى العربي السادس للشباب والبيئة بالغردقة

Google+ Print

1513194_370431809762250_3362803825781709377_n

اخُتتم الملتقى العربي السادس للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور ممدوح رشوان والذي عقد علي مدي 4 ايام بمدينة الغردقة،اوصي المشاركون في المؤتمر بالتعاون مع والإعداد لبرنامج عمل مشترك مع وزارة البيئة من خلال فريق بالجامعات المصرية للحث والتوعية على الترشيد في الاستهلاك للموارد والطاقة، وتدوير المخلفات والإعداد لبرنامج عمل مشترك مع وزارة الزراعة، لتنفيذ معسكر دائم لتدريب شباب الجامعات على زراعة الغابات الخشبية.

وأوصى الملتقى بتمويل مشروعات بيئية للشباب، من خلال وزارة البيئة والصندوق الاجتماعي والجامعات، بحيث ينشأ بكل جامعة فرعا للصندوق الاجتماعي،

 

 

 

 

 

 

 

10174901_370431706428927_8002053232493203605_n

 

 

 

 

 

 

 

 

10289893_370431906428907_8496675088187100965_n

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي