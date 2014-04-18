اختتام الملتقى العربي السادس للشباب والبيئة بالغردقة

اخُتتم الملتقى العربي السادس للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور ممدوح رشوان والذي عقد علي مدي 4 ايام بمدينة الغردقة،اوصي المشاركون في المؤتمر بالتعاون مع الحكومة والإعداد لبرنامج عمل مشترك مع وزارة البيئة من خلال فريق بالجامعات المصرية للحث والتوعية على الترشيد في الاستهلاك للموارد والطاقة، وتدوير المخلفات والإعداد لبرنامج عمل مشترك مع وزارة الزراعة، لتنفيذ معسكر دائم لتدريب شباب الجامعات على زراعة الغابات الخشبية.

وأوصى الملتقى بتمويل مشروعات بيئية للشباب، من خلال وزارة البيئة والصندوق الاجتماعي والجامعات، بحيث ينشأ بكل جامعة فرعا للصندوق الاجتماعي،