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جسم غريب يثير الذعر لأهالي المنتزه بالإسكندرية

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جسم غريب يثير الذعر لأهالي المنتزه بالإسكندرية جسم غريب يثير الذعر لأهالي المنتزه بالإسكندرية

صورة أرشيفية

تسبب جسم غريب عبارة عن هيكل معدني إسطواني الشكل خاص بإطلاق الألعاب النارية بإثارة الذعر لدى أهالي المنتزه شرق الإسكندرية، حيث تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مبنى القسم بالعثور على جسم مشتبه فيه بشارع الجلاء المواجه لمبنى القسم.

وانتقل مأمور القسم العميد إبراهيم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها .

وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وبفحصه بمعرفة خبراء المفرقعات تبين أنه عباره عن هيكل معدني إسطواني الشكل خاص بإطلاق الألعاب النارية.

وتبين سلبية البلاغ، وتم التحفظ عليه، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول المنتزه وجاري العرض علي النيابة.

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