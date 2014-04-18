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أفيخاى أدرعى: المجندة الإسرائيلية ترد على مهاجميها بــ"كلنا ولاد تسعة"

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عبر "أفيخاى أدرعى" المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلى، عن شكره العميق بالنيابة عن المجندة "دينا عوفاديا" لكل من تابع قصة خروجها من مع عائلتها اليهودية، وأبدى موقفه سواء أن كان إيجابيًا أو سلبيًا.

وأضاف "أدرعى" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه كانت هناك ردود أفعال متباينة.. فهناك من عبر عن دعمه مستخدمًا كلمات الحب والسلام بين الشعوب، وآخرون كتبوا كلامًا غير لائق دون أن يتحرى الصدق مختلقًا قصصا وأكاذيب مختلفة حول دوافع خروجها من مصر وصدق نواياها ومصداقية القصة.

وأوضح أنه عندما سأل دينا ماذا تريد أن تقول لكل من هاجمها، فأجابت أن المثل المصرى يقول "كلنا ولاد تسعة" - نقدر جميع التعليقات فشعارنا قبول الجميع.

وتابع: "بالنسبة لمن ادعى أن دينا ليست مصرية لكونها لا تتحدث بلهجة مصرية سلسة، فطبعًا حديثها قرابة 10سنوات بالعبرية قد ينقص من طلاقة الحديث، ولكن اللهجة واضحة ودينا تواصل الحفاظ عليها عبر متابعاتها للإعلام والفن المصرى الذى تربت عليه".

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