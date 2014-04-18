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إيرباص" تكشف النقاب عن أول مقصورة داخلية لطائرة A350

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إيرباص" تكشف النقاب عن أول مقصورة داخلية لطائرة A350 إيرباص" تكشف النقاب عن أول مقصورة داخلية لطائرة A350

كشفت شركة "إيرباص" النقاب عن أول مقصورة داخلية لطائرة A350 ذات الحجم العريض جداً من خلال معرض التجهيزات الداخلية للطائرات 2014 الذى أقيم فى مدينة هامبورج فى جمهورية ألمانيا الاتحادية، فى الفترة ما بين 6-7 إبريل الجارى.

وأتاح المعرض فرصة استكشاف الطائرة، بالإضافة إلى التعرف على مركز إيرباص لتصميم المقصورات التابع لشركة إيرباص لصناعة الطائرات، ويعتبر المعرض أكبر حدث فى صناعة التجهيزات الداخلية للطائرات، ويهدف إلى إبراز ملامح التطور فى خدمات الركاب، بحضور حشد من ممثلى كبرى شركات الطيران ومراسلى وسائل الإعلام العالمية.

وتتضمن المناسبة عرض الطائرات ذات الهيكل العريض من إيرباص، ومنها عرض مقصورة الطائرة A350، وجديد الطائرات A320 A330، كما تعد طائرة إيرباص A350 من الطائرات ذات الجسم العريض التى صممت لتوفر فى الوقود والتكلفة، ولتحافظ على البيئة أثناء الرحلات المتوسطة والقصيرة.

ويوفر هذا النوع من الطائرات ما يصل إلى 25% من كمية الوقود، كما أن 70% من جسم الطائرة مصمم من التيتانيوم والألومونيوم والمكونات الأخرى بنسبة 53%.، وأن جسم الطائرة الرئيسى (بدون المحركات والأجنحة) تم صناعته من الألياف الكربونية بالكامل، مما يقلل من استهلاك الوقود، ويسهل من عمليات الصيانة للطائرات.

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