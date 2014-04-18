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وكيل الأزهر يوافق على زيادة أعداد المقبولين لشغل وظيفة محفظ بأجر

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وكيل الأزهر يوافق على زيادة أعداد المقبولين لشغل وظيفة محفظ بأجر وكيل الأزهر يوافق على زيادة أعداد المقبولين لشغل وظيفة محفظ بأجر

وافق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والشيخ جعفر عبد الله على رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيادة الأعداد المقبولين لشغل وظيفة محفظ قرآن كريم بأجر الحصة لعدد من المناطق التى مازالت نسبة العجز بها عالية.

ومن جانبه قال الشيخ أحمد عبد العظيم، مدير عام شئون القرآن بالأزهر الشريف، إن هذا القرار يأتى فى إطار العمل على سد العجز بنسب متساوية بين المناطق، بما يكفل عدالة التوزيع مع مراعاة المناطق الأكثر كثافة، ومن المناطق التى تمت إضافة أعداد لها هى منطقة دمياط، فيتم القبول من 80% بدلا من 90% وتكون الزيادة متقدما واحدا، ومنطقة الفيوم، فيتم القبول من 80% بدلا من 90%، وتكون الزيادة عدد (8) متقدمين.

أما فى منطقة البحيرة: فيتم القبول من 80% بدلا من 90% وتكون الزيادة 12 متقدما، ومنطقة الإسكندرية فيتم القبول من 80% بدلا من 090% وتكون الزيادة 19 متقدما، ومنطقة القليوبية فيتم القبول من 80% بدلا من 90% وتكون الزيادة (34) متقدما، أما منطقة المنوفية فتم القبول من 80% بدلا من 90%، وتكون الزيادة (14) متقدما، ومنطقة كفر الشيخ فيتم القبول من 85% بدلا من 90%، وتكون الزيادة (53) متقدما، وعن منطقة الغربية فيتم القبول من 96% بدلا من 97% وتكون الزيادة (68) متقدما.

على أن يكون مجموع الزيادة (209) أفراد، وذلك زيادة على ما تم التعاقد معهم سابقا فى ذات المناطق, وذلك رغبة فى تحقيق التوازن بين المناطق وتحرى العدالة فى التوزيع.

وأضاف عبد العظيم أنه قد تم طبع العقود لهذه الأعداد، وسيتم إرسال مندوبين من المناطق لاستلام هذه العقود للعمل على إنهاء إجراءات التعاقد معهم فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه على المسئولين بالمناطق إرسال مندوبيهم لهذا الغرض، مؤكدا أنه سيعرض الأسماء فى وقت لاحق.

وأشار مدير عام شئون القرآن بالأزهر الشريف، إلى أنه تم الانتهاء من طباعة عقود الناجحين بمنطقة الوادى الجديد وعددهم 63 مقبولا والمطلوب من المنطقة إرسال مندوب لاستلام العقود.

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