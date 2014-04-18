أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الفريق مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 3.2 مليون طن

Google+ Print
الفريق مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 3.2 مليون طن الفريق مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 3.2 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن أن القناة قد حققت اليوم الجمعة رقما قياسياً فى أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 55 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.2 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 27 سفينة أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية العملاقة ABL MERLION حمولتها 158 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 28 سفينة أكبرها ناقلة البترول العملاقة CAPTAIN X. KYRIAKOV التابعة لجزر مارشال وحمولتها 163 ألف طن وهى من الناقلات العملاقة التى تقوم بتخفيف حمولتها فى إطار برنامج التكامل مع خط الأنابيب سوميد لجذب الناقلات العملاقة للعبور فى قناة السويس بدلا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وأكد "مميش"، أن إدارة هيئة قناة السويس وجموع العاملين الشرفاء بالهيئة وشركاتها يعاهدون الله والوطن على مواصلة العمل ليل نهار لتظل قناة السويس الرافد الرئيسى للنقد الأجنبى وداعما لاقتصادنا القومى وشريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365