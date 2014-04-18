الفريق مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 3.2 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن أن القناة قد حققت اليوم الجمعة رقما قياسياً فى أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 55 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.2 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 27 سفينة أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية العملاقة ABL MERLION حمولتها 158 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 28 سفينة أكبرها ناقلة البترول العملاقة CAPTAIN X. KYRIAKOV التابعة لجزر مارشال وحمولتها 163 ألف طن وهى من الناقلات العملاقة التى تقوم بتخفيف حمولتها فى إطار برنامج التكامل مع خط الأنابيب سوميد لجذب الناقلات العملاقة للعبور فى قناة السويس بدلا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وأكد "مميش"، أن إدارة هيئة قناة السويس وجموع العاملين الشرفاء بالهيئة وشركاتها يعاهدون الله والوطن على مواصلة العمل ليل نهار لتظل قناة السويس الرافد الرئيسى للنقد الأجنبى وداعما لاقتصادنا القومى وشريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية.