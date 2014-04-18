رئيسة الاتحاد العربى لمكافحة التزوير : السيسي يستحق حب وتقدير الشعب المصرى

أكدت الشيخة نوال الصباح، رئيسة لاتحاد العربى لمكافحة التزوير والتزييف، أن التأييد الكبير الذى حصل عليه المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى فى توافد المواطنيين المصريين لتحرير اقرارات التأييد له يؤكد انه يستحق هذا الحب والتأييد الكبير من الشعب المصرى.

وقالت الشيخة نوال – فى بيان صحفى – اليوم إن الاتحاد سيكون له دوره فى تأييد المشير السيسى من خلال مكاتبه المنتشرة فى مختلف الدول العربية، مشيرة إلى أن الاتحاد بدأ فى عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات مع الجاليات المصرية فى مختلف الدول العربية لحثهم على التصويت لصالح المشير السيسى.

وأشادت الصباح بموقف اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد السابق والذى قام بتأييد المشير السيسى وضحى بمنصبه فى موقف شجاع يحسب له، مؤكدة أن السيسى أكد للراى العام المصرى والعالمى أنه يستحق عن جدارة رئاسة مصر فهو الرجل الوحيد الذى نجح فى ان يجعل مصر دولة مستقلة وذات سيادة كاملة قبل ان يترشح للرئاسة ومن خلال اتخاذ قراره البطولى بانحياز القوات المسلحة المصرية للشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو .

من جانبها اكدت المحامية تسنيم اشكنانى المستشار القانونى للاتحاد ان المشير السيسى يلقى دعما كبيرا وغير مسبوق من جميع الجاليات العربية متوقعة ان يحصل على اصوات الغالبية الساحقة من ابناء الجاليات المصرية بالدول العربية فى الانتخابات الرئاسية القادمة .

وقال حسام ابو العلا الامين العام للاتحاد ان مكاتب الاتحاد بمختلف الدول العربية بدات بالفعل فى عقد مؤتمرات وندوات لتاييد المشير عبد الفتاح السيسى مشيدا بدور الدول العربية الشقيقة الداعمة لمصر والمشير السيسى .

من جانبها قالت فاطمة السعيد، عضو الاتحاد المؤسس اننا كمصريين بدولة الكويت الشقيقة نشعر وكاننا فى مصر فنحن نرى تاييدا كبيرا من دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا لمصر وللمشير السيسى مؤكدة ان الاتحاد برئاسة الشيخة نوال الصباح يقوم بدور كبير فى دعم المشير حتى يفوز برئاسة مصر لانه يستحق هذا الموقع خاصة انه قام بعمل بطولى سيخلده التاريخ وانقذ مصر وشعبها من حكم جماعة الاخوان الارهابية التى كادت ان تحول مصر الى دولة حاضنة وداعمة الارهاب والارهابيين .

أ ش أ