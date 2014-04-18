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مميش: عبور 55 سفينة لقناة السويس بحمولات 3.2 مليون طن

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مميش: عبور 55 سفينة لقناة السويس بحمولات 3.2 مليون طن مميش: عبور 55 سفينة لقناة السويس بحمولات 3.2 مليون طن

الفريق إيهاب مميش

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن القناة قد حققت اليوم الجمعة رقما قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة وذلك بعبور 55 سفينة من الإتجاهين بإجمالي حمولات 3.2 مليون طن.

وأضاف أن  عدد السفن العابرة من الشمال بلغ  27 سفينة أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية العملاقة ABL MERLION حمولتها 158 ألف طن ، فيما بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 28 سفينة أكبرها ناقلة البترول العملاقة CAPTAIN X. KYRIAKOV التابعة لجزر مارشال وحمولتها 163 ألف طن وهي من الناقلات العملاقة التي تقوم بتخفيف حمولتها في إطار برنامج التكامل مع خط الانابيب سوميد لجذب الناقلات العملاقة للعبور في قناة السويس بدلا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وفي ختام تصريحه أكد الفريق مميش على أن إدارة هيئة قناة السويس وجموع العاملين الشرفاء بالهيئة وشركاتها يعاهدون الله والوطن على مواصلة العمل ليل نهار لتظل قناة السويس الرافد الرئيسي للنقد الأجنبي وداعما لاقتصادنا القومي وشريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية.

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