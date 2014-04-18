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رامي صبري يقدّم أوّل أوبريت مصري للإمارات مع جمال وساندي

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رامي صبري يقدّم أوّل أوبريت مصري للإمارات مع جمال وساندي رامي صبري يقدّم أوّل أوبريت مصري للإمارات مع جمال وساندي

بعد مشاركته الأخيرة في اليوم الوطني للإمارات، قررّ الفنّان المصري رامي صبري تقديم أوبريت غنائيّ لدولة الإمارات، ليكون أوّل تجربة له من هذا النوع. وقال رامي في تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت" إنّ الشّعب الإماراتي يُساند بقوّة، منذ فترة طويلة. وفي المقابل، لم يقم أيّ مطرب مصري بالغناء للإمارات، في الوقت الذي يغنّي باسم مصر نجوم كبار أمثال حسين الجسمي ونانسي عجرم.

وأضاف صبري: "وجدت أنّ من الواجب أنّ نقوم بعمل أوبريت كردّ جميل للشعب الإماراتي وحكومته، التي تدعمنا وتساندنا بقوّة. لذا، اتفقت مع المسؤولين هناك على تقديم أوبريت للإمارات، وسنقدّمه لهم في نهاية الشهر الجّاري.

الأوبريت هو من ألحان وكلمات تامر حسين، ومن توزيع طارق توكّل. ويُشارك في تقديم العمل المطرب أحمد جمال وساندي، بالإضافة إلى مطربة صاعدة تُدعى نهال نبيل، فيما أمضى الجميع في الستوديو ساعات طويلة يومياً حتى يخرج العمل بصورة مشرّفة تتناسب مع مكانة دولة الإمارات.

 

 

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