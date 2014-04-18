مايلي سايروس لا تستطيع التوقّف عن البكاء بعد إلغاء حفلاتها

نشرت المغنّية الشّابة Miley Cyrus تغريدة على موقع تويتر عبّرت فيها عن حالتها النّفسية الصّعبة أثناء تواجدها في المستشفى، وبأنها لا تستطيع التوقّف عن البكاء بعد إلغاء حفلتين لها في أسبوع واحد، من جرّاء إصابتها بحساسية حادة على المضادات الحيوية.

وكان من المقرر أن تقوم المغنّية البالغة من العمر 21 عاماً بجولة غنائية في أميركا الشّمالية وأوروبا، أطلقت عليها اسم Bangerz تتضمن 60 حفلة غنائية، ولكنها اضطرت إلى التوقّف عن إحياء حفلاتها بعد أنّ تعرّضت لالتهاب في الجّيوب الأنفية، تم نقلها على إثرها إلى المستشفى للمعالجة، ولكن حالتها الصّحية تفاقمت عند إعطائها أحد أنواع المضّادات الحيوية الذي كان لجسمها ردة فعل عكسية عليه.

وحسب المتّحدث باسم Cyrus، التي أصبحت مادة تدرس في الجامعات مؤخراً، فإنّ وضعها الصّحي في الوقت الحالي يستدعي بقاءها في المستشفى من 5 إلى 27 يوماً.

من جهتها غرّدت المغنّية المثيرة للجدل والتي حازت على لقب اﻷكثر بحثاً على Yahoo، على صفحتها الخاصة بموقع تويتر وهي على سرير المعالجة، معبّرة عن حزنها الشّديد لأنها خيّبت آمال جمهورها بسبب عدم قدرتها على إحياء حفلاتها، حيث كانت آخر تغريدة لها عن وضعها النفسي يوم الخميس، كتبت فيها أنها لا تستطيع التوقّف عن البكاء.