من هو الطفل الذي خطف جمهور مهند؟

يعد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ"مهند"، من أكثر الفنانين الأتراك نشاطاً على مواقع التواصل الإجتماعي خاصةً "أنستغرام"، حيث نشر مؤخراً صوراً خاصة له وهو يلاعب طفلين صغيرين، كما نشر صورة له وهو يقبل يد طفل صغير وكتب تحتها " أنا أحب الأطفال كثيراً".

وغالباً ما يشاهد مهند وهو يتنزه مع أبناء شقيقته ميليسا.

يذكر أن مهند يعرض له في تركيا مسلسل "سيد كورت وشورى" الشهير عربياً بـ"ليث ونورا" وهو يحقق نجاحاً كبيراً.

يشار إلى أنّ نتيجة التصنيف الأسبوعي لمسلسلات مساء الثلاثاء 8 نيسان 2014 أثارت الدهشة حيث احتل المسلسل العائلي الإجتماعي "الآغا الصغير" بطولة: أمير أيبيكه الشهير بعثمان الصغير في "على مرالزمان"، المركز الأول متقدما على مسلسلات عديدة من بينها "سامحيني" الذي احتل المركز الثالث و"سيد كورت وشورى".

وبهذا ترتفع أسهم الممثل الصغير الذي ينافس بقوة أشهر نجوم تركيا وأعلاهم أجراً .

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