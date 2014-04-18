أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

من هو الطفل الذي خطف جمهور مهند؟

Google+ Print
من هو الطفل الذي خطف جمهور مهند؟ من هو الطفل الذي خطف جمهور مهند؟

يعد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ"مهند"، من أكثر الفنانين الأتراك نشاطاً على مواقع التواصل الإجتماعي خاصةً "أنستغرام"، حيث نشر مؤخراً صوراً خاصة له وهو يلاعب طفلين صغيرين، كما نشر صورة له وهو يقبل يد طفل صغير وكتب تحتها " أنا أحب الأطفال كثيراً".
وغالباً ما يشاهد مهند وهو يتنزه مع أبناء شقيقته ميليسا.
يذكر أن مهند يعرض له في تركيا مسلسل "سيد كورت وشورى" الشهير عربياً بـ"ليث ونورا" وهو يحقق نجاحاً كبيراً.
يشار إلى أنّ نتيجة التصنيف الأسبوعي لمسلسلات مساء الثلاثاء 8 نيسان 2014 أثارت الدهشة حيث احتل المسلسل العائلي الإجتماعي "الآغا الصغير" بطولة: أمير أيبيكه الشهير بعثمان الصغير في "على مرالزمان"، المركز الأول متقدما على مسلسلات عديدة من بينها "سامحيني" الذي احتل المركز الثالث و"سيد كورت وشورى".
وبهذا ترتفع أسهم الممثل الصغير الذي ينافس بقوة أشهر نجوم تركيا وأعلاهم أجراً .

تابعوا أيضاً
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي