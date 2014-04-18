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رونالدو: كنت محبط لغيابي عن الكلاسيكو .. واتمنى مواجهة بايرن

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رونالدو: كنت محبط لغيابي عن الكلاسيكو .. واتمنى مواجهة بايرن رونالدو: كنت محبط لغيابي عن الكلاسيكو .. واتمنى مواجهة بايرن

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أمله في اللحاق بمباراة فريقه ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

ولم يشارك رونالدو مع ريال مدريد منذ مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، بسبب إصابة في الركبة.

وأكد البرتغالي الدولي شعوره بإحباط شديد لعدم مشاركته في المباراة النهائية لكأس ملك أسبانيا، ولكنه أعرب عن فرحته بفوز ريال مدريد على برشلونة 2-1.

وقال رونالدو "أشعر بالسعادة، كنت أرغب في المشاركة ومساعدة زملائي، ولكننا قمنا بمهمة رائعة."

وأضاف أفضل لاعب في العالم "حالتي تتحسن ولا أشعر بأي تعب،ربما أعود الأربعاء المقبل أو في مباراة الإياب".

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