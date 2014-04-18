تاتا: مستقبلي مع برشلونة لن يتأثر بخسارة ريال مدريد .. وبيل فولاذي

أكد الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، استمراره في قيادة الفريق الكتالوني، مشددا على أن مستقبله لن يتأثر مطلقا بنتيجة مباراة.

وكان برشلونة قد خسر نهائي كأس إسبانيا أمام ريال مدريد 2-1، عقب وداع دوري أبطال أوروبا على يد أتليتكو مدريد والخسارة من جرانادا في الليجا.

وقال تاتا "أشعر بحزن شديد بسبب الهزيمة، ولكن مستقبلي مع الفريق لن يتأثر بنتيجة تلك المباراة."

ويرى تاتا أن فريقه تمكن من السيطرة على مفاتيح لعب ريال مدريد، ولكن الملكي أحسن استغلال الهجمات المرتدة.

وأضاف "أحكمنا قبضتنا على دي ماريا وجاريث بيل بشكل جيد معظم فترات المباراة، إلا أن هدفي المباراة جاءا من هجمتين مرتدتين وهو ما يجيده ريال مدريد بشكل كبير."

وأتم "لابد من الاعتراف بأن جاريث بيل لاعب قوي، ولديه إرادة فولاذية من أجل إثبات ذاته، لقد كان جيدا".