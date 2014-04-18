الآثار: ضبط مجموعة من الآثار اليهودية قبل تهريبها لبلجيكا

قال وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم إن “وحدة المضبوطات الأثرية بميناء دمياط النهرى التابعة للوزارة تمكنت أمس الخميس من إحباط محاولة تهريب مجموعة قيمة من الآثار اليهودية كانت مجهزة داخل طرد تمهيدا لتهريبه إلي بلجيكا”.

وأوضح الوزير فى تصريح له اليوم الجمعة، أنه أثناء قيام وحدة المضبوطات الأثرية بعملها في فحص الطرود المرسلة إلي الخارج، كشفت عن وجود مجموعة قيمة من الآثار اليهودية يخضع بعضها لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 والبعض الآخر يمثل مقتنيات تاريخية جارى دراستها وتحديد تاريخها.

من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية أحمد الراوى إن “اللجنة المشكلة لمعاينة المضبوطات برئاسة مدير عام المنافذ البحرية بوزارة الآثار طارق زاهر وعضوية كل من مدير عام إدارة الآثار اليهودية محمد مهران ومدير عام منافذ دمياط محمد علي عتمان، أكدت أن المضبوطات تمثل قيمة أثرية وتاريخية تجسد فترة من فترات التسامح الدينى فى التاريخ المصري”.

وأضاف أن “من أهم تلك المضبوطات 11 صندوقا خشبيا إسطوانى الشكل، يبلغ قطر محيطها 20 سم، ومطعمة بالفضة وتحمل زخارف وكتابات غائرة باللغة العبرية ومبطنة بالقطيفة كانت تستخدم فى حفظ اوراق التوراة، ونصل سكين فضى مؤرخ بعام 1890 ميلادية، وتاج مصنوع من الفضة ويحمل كتابات عبرية وزخارف للشمعدان، بالإضافة إلى مجموعة من الأجراس التى تستخدم بالمعابد اليهودية جارى دراستها لتحديد تاريخها”.

وأشار إلي التحفظ على مشمول الطرد بجمرك ميناء دمياط النهرى، كما أوصت اللجنة بإخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أ ش أ