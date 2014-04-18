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ضبط 4 من الإخوان لتعديهم علي لجان الاستفتاء على الدستور بالمنيا‎

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ضبط 4 من الإخوان لتعديهم علي لجان الاستفتاء على الدستور بالمنيا‎ ضبط 4 من الإخوان لتعديهم علي لجان الاستفتاء على الدستور بالمنيا‎

صورة أرشيفية

نجحت السلطات الأمنية في القبض علي 4 من الإخوان المتهمين بمخالفة قانون التظاهر والاعتداء علي لجنة الاستفتاء على  الدستور .

تلقي اللواء اسامة متولي اخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي اخطارا يفيد القبض علي الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 2 متهمين في القضية رقم 209 لسنة 2013 إداري مركز سما لوط تظاهر واعتداء علي لجنة انتخابات الدستور و متهم اخر في بني مزار في القضية رقم 895 لسنة 2013 إداري مركز بني مزار تظاهر وقطع طريق بالاضافة الي متهم بمركز المنيا في القضية رقم 355 لسنة 2014 إداري مركز المنيا تظاهر وقطع طريق .

و نجحت الحملة في ضبط 5 قضايا مخدرات بينهم 3 اتجار وقضيتين تعاطي فقد تم القبض علي صابر م 34 سنه من ملوي اثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات وبحوزته 3 لفافات لمخدر البانجو تزن حوالي 3 كيلوجرام بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8778 لسنة 2024 جنايات مركز ملوي

وتم ضبط 6 قطع سلاح ناري غير مرخصة بينها بندقية خرطوش مسرقة من مركز ديرمواس خلال احداث الشغب كما تم ضبط 3 قطع سلاح ابيض .

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