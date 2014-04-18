11 قافلة إعلامية لهيئة تعليم الكبار لمحو الأمية بالمنوفية

قال اللواء ناجى الكنيسى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالمنوفية إنه تم تنفيذ سلسلة قوافل إعلامية بجميع أنحاء المحافظة تحت شعار ” التعليم للجميع” وإجراء إمتحانا فوريا للمواطنيين الراغبين فى إستخراج شهادة محو الامية ممن يجيدون القراءة والكتابة وذلك بمقر الإدارات الخاصة بهيئة تعليم الكبار.

وأضاف فى بيان صحفى أن القوافل شملت قرى مشيرف والماى و العجايزة و كفر هورين وكفر الشيخ عبيد ونادر و سمان وتتا والحلواصى و الأخماس بمختلف مراكز المحافظة مشيرا إلى أن لجان محو الأمية تقوم بالدعوة لحل مشاكل الأمية وجذب مزيد من الشركاء وتقديم خدمات أخرى متنوعة ” صحية – بيطرية – تثقيفية – دينية .

وأكد الكنيسى أن الهيئة حريصة على التواصل مع منظمات المجتمع المدنى وبالفعل تم تفعيل البروتوكول الموقع مع جمعية صناع الحياة لفتح فصول للتدريس يحاضر فيها متطوعين من صناع الحياة وعمل إمتحانات فورية للدراسين بالجمعية وعمل إحتفاليات لتسليم الشهادات للمتحررين من الأمية.