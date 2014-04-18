احباط مخطط بجنوب سيناء والسويس لترويج كميات كبيرة من المخدرات

وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة قوية لمافيا تجارة المخدرات فى البلاد؛ حيث نجحوا فى احباط مخطط كبار تجار المخدرات بجنوب سيناء والسويس لترويج كمية كبيرة من المخدرات.

وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات السرية ، مفادها قيام بعض العناصر الإجرامية بمحافظتى جنوب سيناء والسويس بتجميع كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر بمنطقة الشط شرق نفق الشهيد أحمد حمدى فى إتجاه عيون موسى دائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس ، تمهيدا لنقلها والإتجار بها بمحافظة السويس ومحافظات القناه.

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن السويس ، تم استهداف المنطقة محل التحريات ، وبتمشيطها تم ضبط 520 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 1250 كيلو جراما.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق … وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط العناصر التى قامت بتجهيز وإعداد تلك الكميات من المواد المخدرة.

أ ش أ