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إقامة مقر جديد لديوان عام محافظة المنوفية على مساحة 2.8 فدان

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اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية

قرر الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية إقامة مقر جديد لديوان عام المحافظة بالارض المخصصة بمحلج شبين الكوم والبالغ مساحتها 2.8 فدان على كورنيش النيل بوسط العاصمة شبين الكوم علي أن يستبدل المحلج بأرض أخري بحي شرق شبين الكوم تخصص لإقامة مساكن عليها .

وأعلن المحافظ خلال اجتماع  المجلس التنفيذى عن الموافقة علي طلب تعديل قرار نزع الملكية رقم 2145 لسنة 2044 بشأن الأرض المنزوع ملكيتها لصالح سوق قويسنا العمومي، لإقامة عمارات سكنية عليها للصالح العام ، كما تم الموافقة على إنشاء نادي لهيئة أفراد الشرطة على مساحة 1600 متر الموجودة بجوار ترعة القاصد .

وتمت الموافقة علي تخصيص مساحة 1000م ملك الدولة بزمام منشأة بخاتى لإقامة معهد أزهري عليها ، والموافقة علي تخصيص مساحة 500 م2 لإقامة محطة رفع للصرف الصحي الرئيسية بناحية الدبايبة مركز بركة السبع ،كما تم تحديد فئات رسوم النظافة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على أن يكون رسم النظافة لديوان عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي 30 جنيه ويكون الرسم لنظافة فروع الشركة بالمدن 20 جنية ويكون الرسم لنظافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي الواقعة بنطاق المدن والقرى 5 جنيهات .

 

 

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اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية

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