بعثة الدفاع الحسني المغربي تصل القاهرة لمواجهة الأهلى بالكونفيدرالية

وصلت مطارالقاهرة الدولي، اليوم الجمعة، بعثة فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربى لكرة القدم قادمة من كازابلانكا للقاء فريق الأهلى بعد غد الأحد فى ذهاب دور الـ 16 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وضمت البعثة، 43 لاعبًا وإداريًا بينهم 22 لاعبا برئاسة “سعيد عقيل” أحد كبار مسئولى النادى، وتم إنهاء إجراءات دخول البعثة بكل سهولة ، ولاصحة لما نشره أحد المواقع على الإنترنت بحدوث مشاكل فى التأشيرات ، وصلت البعثة على الطائرة المغربية من كازابلانكا .

وكان طاقم التحكيم الخاص بإدارة المباراة، قد وصل من أثيوبيا أمس الخميس، وهو يضم الجابونى ” إريك توجو كسان” 38 عامًا حكما للساحة، ويعاونه كل من” مولى سليفيا الين ” و “أنوجين بيبنج”مساعدين و “كرسيتوفال مولى ” حكماً رابعاً، كما وصل المالى ” بوكارى سيدى بيه” لمراقبة المباراة .