أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بعثة الدفاع الحسني المغربي تصل القاهرة لمواجهة الأهلى بالكونفيدرالية

Google+ Print
بعثة الدفاع الحسني المغربي تصل القاهرة لمواجهة الأهلى بالكونفيدرالية بعثة الدفاع الحسني المغربي تصل القاهرة لمواجهة الأهلى بالكونفيدرالية

وصلت مطارالقاهرة الدولي، اليوم الجمعة، بعثة فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربى لكرة القدم قادمة من كازابلانكا للقاء فريق الأهلى بعد غد الأحد فى ذهاب دور الـ 16 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وضمت البعثة، 43 لاعبًا وإداريًا بينهم 22 لاعبا برئاسة “سعيد عقيل” أحد كبار مسئولى النادى، وتم إنهاء إجراءات دخول البعثة بكل سهولة ، ولاصحة لما نشره أحد المواقع على الإنترنت بحدوث مشاكل فى التأشيرات ، وصلت البعثة على الطائرة المغربية من كازابلانكا .

وكان طاقم التحكيم الخاص بإدارة المباراة، قد وصل من أثيوبيا أمس الخميس، وهو يضم الجابونى ” إريك توجو كسان” 38 عامًا حكما للساحة، ويعاونه كل من” مولى سليفيا الين ” و “أنوجين بيبنج”مساعدين و “كرسيتوفال مولى ” حكماً رابعاً، كما وصل المالى ” بوكارى سيدى بيه” لمراقبة المباراة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا