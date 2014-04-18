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فيجو: الكلاسيكو سيمنح ريال مدريد الثقة أمام بايرن

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فيجو: الكلاسيكو سيمنح ريال مدريد الثقة أمام بايرن فيجو: الكلاسيكو سيمنح ريال مدريد الثقة أمام بايرن

فيجو بقميص الريال

قال البرتغالي لويس فيجو إن فوز ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة سيمنح الفريق الملكي الثقة في المبارايات المتبقية من الموسم.

وقال لاعب برشلونة وريال مدريد السابق بعد حفل تسليم كأس دوري الأبطال في لشبونة التي ستستضيف نهائي المسابقة الاوروبية إن “الريال فاز لتوه ببطولة وأنا على يقين بأنها ستمنحه الثقة في المبارايات القادمة”.

ورأى سفير نهائي دوري الأبطال أنه لايرى فريقًا بعينه مرشحًا للفوز بهذه النسخة من البطولة الأوربية، لكنه أكد رغبته في فوز ريال مديد بها.

ويواجه ريال مدريد في نصف النهائي بايرن ميونخ الذي توج بطلًا للدوري الألماني في مارس قبل سبعة أسابيع من نهاية المسابقة بقيادة الإسباني بيب جوارديولا.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء القادم 23 أبريل، والعودة في 29 بميونيخ.

وأبدى فيجو في الوقت نفسه تعاطفه مع تشيلسي، خصم أتلتيكو مدريد في المواجهة الأخرى بنصف النهائي.

وكالات

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