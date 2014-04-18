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المبعوث الروسى لقضايا الشرق الأوسط يغادر لاسطنبول بعد زيارة استغرقت 3 أيام

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المبعوث الروسى لقضايا الشرق الأوسط يغادر لاسطنبول بعد زيارة استغرقت 3 أيام المبعوث الروسى لقضايا الشرق الأوسط يغادر لاسطنبول بعد زيارة استغرقت 3 أيام

مطار القاهرة الدولى

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، سيرجى فيرشينين مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الروسية، وموفدها لعملية السلام بالشرق الأوسط ، عقب زيارة استغرقت 3 أيام متجها الى اسطنبول في إطار جولة بالمنطقة.

وكان فيرشينين، قد وصل الثلاثاء الماضي قادمًا من موسكو عقد خلالها سلسله من اللقاءات ، حيث التقى وزير الخارجية نبيل فهمي، كما التقى عمرو موسى رئيس الهيئة الاستشارية لحملة المشير عبدالفتاح السيسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مساء أمس الأول الأربعاء.

وحضر كلا من، سفير موسكو لدى القاهرة لبحث التطورات الأخيرة في ، وآخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة (مقررة في 26 و27 مايو المقبل)، كما بحث آخر تطورات عملية السلام بالشرق الأوسط، والأوضاع في المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية.

 

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