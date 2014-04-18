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ضبط قيادي إخواني وعضو مجلس شعب سابق لتحريضهم على العنف بالبحيرة

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ضبط قيادي إخواني وعضو مجلس شعب سابق لتحريضهم على العنف بالبحيرة ضبط قيادي إخواني وعضو مجلس شعب سابق لتحريضهم على العنف بالبحيرة

صورة ارشيفية

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط طارق صالح القيادى الإخوانى و عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة البحيرة.

كان اللواء محمد طاحون مديرأمن البحيرة قد كلف اللواء أشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى بسرعة ضبط القيادات المنتمية لجماعة الإخوان و المطلوبين من النيابة العامة بتهمة التحريض على التظاهر واعمال العنف.

وتم تشكيل فريق للبحث تحت اشراف العميد محمد خريصة رئيس المباحث و الرائد محمد حموده رئيس مباحث المحمودية، وتمكنت بالتعاون مع الأمن الوطنى من ضبط القيادى الإخوانى طارق صالح عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية و العدالة و المقيم بمركز المحمودية والمطلوب ضبطه و احضاره فى القضية رقم 2479 لسنة 2014 و التهم فيها بالتحريض على التظاهر و أعمال العنف .

وتم إبلاغ النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

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