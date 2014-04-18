ضبط قيادي إخواني وعضو مجلس شعب سابق لتحريضهم على العنف بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط طارق صالح القيادى الإخوانى و عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة البحيرة.

كان اللواء محمد طاحون مديرأمن البحيرة قد كلف اللواء أشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى بسرعة ضبط القيادات المنتمية لجماعة الإخوان و المطلوبين من النيابة العامة بتهمة التحريض على التظاهر واعمال العنف.

وتم تشكيل فريق للبحث تحت اشراف العميد محمد خريصة رئيس المباحث و الرائد محمد حموده رئيس مباحث المحمودية، وتمكنت بالتعاون مع الأمن الوطنى من ضبط القيادى الإخوانى طارق صالح عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية و العدالة و المقيم بمركز المحمودية والمطلوب ضبطه و احضاره فى القضية رقم 2479 لسنة 2014 و التهم فيها بالتحريض على التظاهر و أعمال العنف .

وتم إبلاغ النيابة العامة لتتولى التحقيقات .