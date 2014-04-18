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جوارديولا يطلب التعاقد مع مدافع بلباو

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جوارديولا يطلب التعاقد مع مدافع بلباو جوارديولا يطلب التعاقد مع مدافع بلباو

إيمريك لابورتي

كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع الفرنسي إيمريك لابورتي مدافع فريق أثلتيك بلباو الشاب.

وذكرت صحيفة “كيكر” الألمانية أن النادي البافاري، بطل أوروبا والعالم حاليًا، مستعد لدفع 20 مليون يورو لبلباو مقابل الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي الباسكي في الموسم المقبل.

تأتي رغبة جوارديولا في التعاقد مع المدافع الصاعد رغم أنه جدد عقده مع بلباو حتى 2018 بشرط جزائي يبلغ 36 مليون يورو.

ويعد لابورتي “20 عامًا” ركيزة أساسية في فريق المدرب إرنستو فالفيردي الذي يحتل المركز الرابع بالدوري الإسباني حاليًا.

وكالات

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