محمد حسنين هيكل يطير إلى لندن لزيارة أحد أبنائه

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل ، متجها إلى لندن فى زيارة خاصة لبريطانيا تستغرق عدة أيام يزور خلال أحد أولاده المقيمين فى العاصمة البريطانية .

أنهى هيكل إجراءات سفره على الطائرة البريطانية المتجهة إلى لندن بصحبة أحد أولاده الثلاثة .. وكان هيكل قد صرح الساعات الماضية خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى بسلسلة حوارارت ” مصر أين ؟ و مصر إلى أين ؟ ” بعنوان ” جسر إلى المستقبل على فضائية ” سى بى سى ” قائلًا ، إن مرشحى الرئاسة ليسوا فى حاجة إلى برامج، لكن الأزمة تحتاج إلى ضرورة المواجهة ومهمتى أن أقول ما أعتقده ثم أتركه للساحة تقرر ما تشاء ولدينا شباب بلا حاضنة ومثقفون مشتتون ، وأن المشير عبد الفتاح السيسى مرشح الضرورة.

وأضاف أننا أمام دولة ضعيفة ورخوة، وأخشى أن تكون غير قابلة للحكم.