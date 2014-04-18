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محمد حسنين هيكل يطير إلى لندن لزيارة أحد أبنائه

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محمد حسنين هيكل يطير إلى لندن لزيارة أحد أبنائه محمد حسنين هيكل يطير إلى لندن لزيارة أحد أبنائه

محمد حسنين هيكل

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل ، متجها إلى لندن فى زيارة خاصة لبريطانيا تستغرق عدة أيام يزور خلال أحد أولاده المقيمين فى العاصمة البريطانية .

أنهى هيكل إجراءات سفره على الطائرة البريطانية المتجهة إلى لندن بصحبة أحد أولاده الثلاثة .. وكان هيكل قد صرح الساعات الماضية خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى بسلسلة حوارارت ” أين ؟ و مصر إلى أين ؟ ” بعنوان ” جسر إلى المستقبل على فضائية ” سى بى سى ” قائلًا ، إن مرشحى الرئاسة ليسوا فى حاجة إلى برامج، لكن الأزمة تحتاج إلى ضرورة المواجهة ومهمتى أن أقول ما أعتقده ثم أتركه للساحة تقرر ما تشاء ولدينا شباب بلا حاضنة ومثقفون مشتتون ، وأن المشير عبد الفتاح السيسى مرشح الضرورة.

وأضاف أننا أمام دولة ضعيفة ورخوة، وأخشى أن تكون غير قابلة للحكم.

 

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