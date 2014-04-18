مصر تستورد 5 آلاف بقرة عشار هولندية لصغار الفلاحين ومنتجي الألبان

وقعت نقابة الفلاحين اتفاقا مع شركات هولندية ممثلة للاتحاد الأوروبي، على توريد “5 آلاف رأس بقرة هولندية عشار” للتوزيعها على صغار الفلاحين والمزارعين ومنتجي الألبان لتساعدهم على أعباء المعيشة.

ونقل بيان أصدرته نقابة الفلاحين اليوم عن الحاج أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين ورئيس المجلس العربي للفلاحين والمزارعين العرب، قوله، إن “الاتفاق تضمن وصول الماشية إلى ميناء الإسكندرية، خلال الشهور القليلة القادمة”.

وأكد الجحش أن النقابة تهدف إلى تخفيف الأعباء التي تقع على كاهل الفلاح البسيط، وأيضًا توفير الأدوات والوسائل اللازمة له للإنتاج، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.

كان نقيب الفلاحين أسامة الجحش، قد توجه على رأس وفد إلى هولندا، لبحث استئناف الشراكة في مجالات التعاون الزراعي والثروة الحيوانية، والتعرف على أحدث ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ في ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭني الزراعي.

ﻭﻳﻀﻢ الوفد ﻋﺪﺩا ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ نقابة الفلاحين وﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼ‌ﺡ ﺍﻷ‌ﺭﺍضي، ﺑﺎلإ‌ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻴﻦ.

ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰيارة ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻮظيفى ﻭﺍلقانونى ﻭﺍﻟﺘﺸﺮيعى ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ، ﻓﻀﻼ‌ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺻﻴﻐﺔ ﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.

وكان الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد ألتقى مؤخرا مع جيرالد ستيجس سفير هولندا بالقاهرة حيث بحث معه تقديم الدعم لبنك التنمية والائتمان الزراعى ، وإمكانية استيراد إناث أبقار صغيرة السن للتربية، واستيراد السائل المنوى المجمد لانتاج سلالات جيدة، كما تم التطرق خلال المقابلة لظروف استيراد ونقل الحيوانات.

ا.ش.ا