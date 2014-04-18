أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصر تستورد 5 آلاف بقرة عشار هولندية لصغار الفلاحين ومنتجي الألبان

Google+ Print
مصر تستورد 5 آلاف بقرة عشار هولندية لصغار الفلاحين ومنتجي الألبان مصر تستورد 5 آلاف بقرة عشار هولندية لصغار الفلاحين ومنتجي الألبان

وقعت نقابة الفلاحين اتفاقا مع شركات هولندية ممثلة للاتحاد الأوروبي، على توريد “5 آلاف رأس بقرة هولندية عشار” للتوزيعها على صغار الفلاحين والمزارعين ومنتجي الألبان لتساعدهم على أعباء المعيشة.

ونقل بيان أصدرته نقابة الفلاحين اليوم عن الحاج أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين ورئيس المجلس العربي للفلاحين والمزارعين العرب، قوله، إن “الاتفاق تضمن وصول الماشية إلى ميناء الإسكندرية، خلال الشهور القليلة القادمة”.

وأكد الجحش أن النقابة تهدف إلى تخفيف الأعباء التي تقع على كاهل الفلاح البسيط، وأيضًا توفير الأدوات والوسائل اللازمة له للإنتاج، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.

كان نقيب الفلاحين أسامة الجحش، قد توجه على رأس وفد إلى هولندا، لبحث استئناف الشراكة في مجالات التعاون الزراعي والثروة الحيوانية، والتعرف على أحدث ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ في ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭني الزراعي.

ﻭﻳﻀﻢ الوفد ﻋﺪﺩا ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ نقابة الفلاحين وﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼ‌ﺡ ﺍﻷ‌ﺭﺍضي، ﺑﺎلإ‌ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻴﻦ.

ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰيارة ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻮظيفى ﻭﺍلقانونى ﻭﺍﻟﺘﺸﺮيعى ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ، ﻓﻀﻼ‌ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺻﻴﻐﺔ ﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.

وكان الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد ألتقى مؤخرا مع جيرالد ستيجس سفير هولندا بالقاهرة حيث بحث معه تقديم الدعم لبنك التنمية والائتمان الزراعى ، وإمكانية استيراد إناث أبقار صغيرة السن للتربية، واستيراد السائل المنوى المجمد لانتاج سلالات جيدة، كما تم التطرق خلال المقابلة لظروف استيراد ونقل الحيوانات.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية