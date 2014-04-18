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في استطلاع لـ”التايم”: السيسي يتفوق على أردوغان وأوباما وبوتين

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في استطلاع لـ”التايم”: السيسي يتفوق على أردوغان وأوباما وبوتين في استطلاع لـ”التايم”: السيسي يتفوق على أردوغان وأوباما وبوتين

احتل وزير الدفاع السابق عبد الفتاح ، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، احتل وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المرتبة الثانية في استطلاع قراء مجلة “التايم” الأمريكة لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم لعام 2014، متفوقًا على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي باراك أوباما.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي تجريه مجلة التايم على موقعها الإلكتروني- حتى أمس الخميس- تصدر نجم الغناء الكندي الشهير جاستن بايبر في المركز الأول يليه المشير عبد الفتاح السيسي في المركز الثاني.

وجاءت المطربة الأمريكية الشهيرة “ريهانا” في المركز الثالث، تليها المطربة الأمريكية “الليدي جاجا” في المركز الرابع، بينما جاء النجم البريطاني “بنديكت كومبرباتشفي” في المركز السادس، متأخرًا عن المغنية الأمريكية “بيونسيه” التي احتلت المركز الخامس.

كما أظهر الاستطلاع تراجع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والذي جاء في المركز الـ 21، يليه كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي جاء في المركز 28، والرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي احتل المرتبة الـ 60.

وأوضحت مجلة “تايم” أنه على الرغم من أن قائمتها السنوية النهائية للشخصيات المائة الأكثر تأثيرًا فى العالم، يتم اختيارها دومًا فى النهاية من قبل محرريها، إلا أنها تسعى لمعرفة رأى القراء من خلال استطلاع تجريه على موقعها الإلكتروني.

وحثت التايم قراءها على المشاركة في التصويت الذي لا يزال مفتوحًا، وسيستمر حتى منتصف ليل يوم 22 أبريل الجاري، بينما يتم إعلان الفائز فى الاستطلاع في 23 أبريل، بينما ستعلن المجلة عن قائمتها الرسمية للمائة الأكثر تأثيرًا فى العالم في 24 من الشهر نفسه. متفوقًا على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي باراك أوباما.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي تجريه مجلة التايم على موقعها الإلكتروني- حتى أمس الخميس- تصدر نجم الغناء الكندي الشهير جاستن بايبر في المركز الأول يليه المشير عبد الفتاح السيسي في المركز الثاني.

وجاءت المطربة الأمريكية الشهيرة “ريهانا” في المركز الثالث، تليها المطربة الأمريكية “الليدي جاجا” في المركز الرابع، بينما جاء النجم البريطاني “بنديكت كومبرباتشفي” في المركز السادس، متأخرًا عن المغنية الأمريكية “بيونسيه” التي احتلت المركز الخامس.

كما أظهر الاستطلاع تراجع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والذي جاء في المركز الـ 21، يليه كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي جاء في المركز 28، والرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي احتل المرتبة الـ 60.

وأوضحت مجلة “تايم” أنه على الرغم من أن قائمتها السنوية النهائية للشخصيات المائة الأكثر تأثيرًا فى العالم، يتم اختيارها دومًا فى النهاية من قبل محرريها، إلا أنها تسعى لمعرفة رأى القراء من خلال استطلاع تجريه على موقعها الإلكتروني.

وحثت التايم قراءها على المشاركة في التصويت الذي لا يزال مفتوحًا، وسيستمر حتى منتصف ليل يوم 22 أبريل الجاري، بينما يتم إعلان الفائز فى الاستطلاع في 23 أبريل، بينما ستعلن المجلة عن قائمتها الرسمية للمائة الأكثر تأثيرًا فى العالم في 24 من الشهر نفسه.

أ ش أ

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