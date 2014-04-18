وكالة الطاقة الذرية : مخزون اليورانيوم الإيرانى يتناقص

تحدثت تقارير إعلامية نمساوية ، اليوم الجمعة ، عن التأثير الإيجابي المحتمل لأحدث تقرير صدر أمس عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أكد تناقص مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ، متوقعة أن يضفي تقرير الوكالة الأخير أجواء إيجابية على جولة المفاوضات الرابعة المزمع عقدها في العاصمة فيينا في 13 مايو المقبل.

وأشارت التقارير إلى استمرار عقد جولات المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين الطرفين ، لافتة إلى عقد جولة مقبلة في مدينة نيويورك على مدار خمسة أيام في مطلع شهر مايو المقبل في محاولة لحل المشاكل العالقة بين الجانبين وتقريب وجهات النظر بين إيران ومجموعة الدول الغربية الست استعدادا لدخول المفاوضات مرحلة إعداد نص الاتفاق النهائي بدءا من جولة المفاوضات المقبلة.

وأوضح إستمرار الأجواء الإيجابية التي سادت مفاوضات الجولات الثلاثة الماضية ، مدللة على ذلك بإعلان واشنطن أمس تحرير دفعة جديدة من أرصدة إيران المجمدة بقيمة 450 مليون دولار ، عقب صدور أحدث تقرير للوكالة أكد احترام إيران لتعهداتها التي قطعتها على نفسها في الاتفاق المرحلي الذي وقعته في شهر نوفمبر الماضي مع الدول الغربية.

وتأتي هذه التوقعات بناء على أحدث تقرير سري لهيئة الطاقة الذرية تسرب أمس ، أكد أن إيران تخلصت من نحو 75% ” نحو 150 كيلو جراما ” ، من مخزونها من اليورانيوم المخصب ، وفقا للالتزامات التي جاءت في خطة العمل المشتركة مع مجموعة 5 + 1 في جنيف ، مؤكدة انخفاض المخزون الإيراني من نحو 200 كيلو جرام يورانيوم مخصب بنسبة 20% إلى نحو 50 كيلو جراما ، بعد تحويل الجزء الأكبر منه إلى درجة تخصيب أقل تستخدم كوقود للمفاعلات النووية ، بالتزامن مع وقف إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 20%.

جدير بالذكر أن وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس ، سيتوجه بعد أسبوع إلى طهران في أول زيارة رسمية له إلى إيران ، حيث تحاول النمسا أن تلعب دور الوساطة لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول الغربية إزاء مشكلة البرنامج النووي الإيراني ، وهي الوساطة التي تلقى قبولا مبدئيا من إيران تتضح في استضافة وزارة الخارجية النمساوية لجولات المفاوضات الإيرانية مع القوى الغربية الست ، وقيام عدد من كبار المسئولين النمساويين بزيارة إيران مؤخرا ، فضلا عن وصول دعوة رسمية إلى الرئيس النمساوي دكتور هاينز فيشر لزيارة إيران.

ا.ش.ا