مقلوبة الباذنجان

المقادير :

-كيلوغرام من الباذنجان "المدعبل"

-25 غراماً من الزبدة

-حبة كبيرة من البصل المفروم ناعماً

-3 ملاعق صغيرة من الصنوبر

-400 غرام من لحم العجل المفروم خشناً

-كوب ونصف الكوب من الأرز ذي الحبّة الطويلة

-ملعقتان كبيرتان من ربّ البندورة

-كوب من الزيت، للقلي

-4 ملاعق صغيرة من الملح

-ملعقة صغيرة من البهار الأسود الحلو

-نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة

طريقة التحضير:

1- يقشّر الباذنجان، ثم يقطّع إلى قطع بسماكة سنتيمتراً، تقريباً. يُنثر الملح على جهتي كلّ قطعة، وتترك جانباً، لمدّة 20 دقيقة.ثم، تعصر هذه القطع من الماء وتقلى بالزيت، على نار قويّة.وتوضع في مصفاة.

2 -تضاف الزبدة إلى طنجرة توضع على النار، ويُحرّك فيها البصل المفروم ناعماً، فالصنوبر حتى يشقر لونه.

3 -ثم، يضاف اللحم، ويحرّك على نار قويّة، لتخفّف النار بعدها حتى تصبح متوسّطة، لينضج.

4- يغسل الأرزّ مرّات عدة، ثم يصفّى، ويضاف فوق اللحم.

5- يسكب ربّ البندورة، وينثر الملح والبهار الأسود والقرفة الناعمة.

6 -طريقة التقديم:

توزّع طبقة من الباذنجان في قعر الطنجرة، تعلوها طبقة من اللحم والأرزّ، فطبقة من الباذنجان، فطبقة من اللحم والأرز، وأخيراً الباذنجان.يسكب الماء وتُترك الطنجرة مغطّاة على نار خفيفة لنصف ساعة.ويوضع طبق التقديم على فوهة الطنجرة، وتُقلب عليه.وتزيّن "المقلوبة" بالصنوبر المقلي، وتُقدّم ساخنة.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص خمسة).

نصيحة "الشيف" أنطوان:

1- يمكن استبدال فرم اللحم بواسطة الماكينة بتقطيعة بالسكين إلى قطع صغيرة (رأس عصفور)، على أن تُطهى لتنضج، قبل وضعها في القالب.

2- يمكن إضافة قطع من البندورة، إلى هذه الوصفة.

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