كبّة اللقطين

المقادير:

-كيلوغرام من اللقطين (القرع)

-كوب من البرغل الأبيض

-حبّة صغيرة من البصل

-ملعقة صغيرة من المردكوش

-ملعقة صغيرة من النعناع اليابس

-ملعقة كبيرة من الطحين

-ملعقة صغيرة من الملح

-رشّة من البهار الأسود الحلو

للحشو:

-نصف كوب من الحمّص

-رشّة من الكربونات

-حبّة متوسطة من البصل

-ثلاثة أرباع فنجان القهوة من زيت الزيتون

-كيلوغرام من السبانخ

-ملعقة صغيرة من السمّاق

-نصف ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض

-رشّة من البهار الأسود الحلو

طريقة التحضير:

1- يُقشّر اللقطين، ويقطّع إلى قطع كبيرة، ثم يسلق بالماء المغلي لـ17 دقيقة.

2 -يوضع في مصفاة ليبرد قليلاً، ثمّ يُضاف البرغل الناعم الجافّ إليه، ويُترك لـ3 ساعات على الأقلّ.

3- تضرب حبة البصل في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف اللقطين والبرغل، ويُطحنان، فالمردكوش والنعناع اليابس والطحين والملح والبهار الأسود، مع الخلط جيّداً في داخل الخلاط.

4- إذا كانت العجينة قاسية، يجب إضافة القليل من ماء السلق لتطريتها. تُغطّى، وتحفظ في البرّاد لربع ساعة على الأقلّ، قبل الاستعمال.

5- لإعداد الحشو:يُنقع الحمّص لـ8 ساعات، ثمّ يصفّّى ويُنثر القليل من الكربونات عليه ويُترك لـ10 دقائق، ثمّ يُغسل جيّداً، ويُغمر بالماء ويسلق لـ40 دقيقة، لينضج.ثم، يقطّع البصل إلى شرحات ويوضع في قدر مع زيت الزيتون على النار، ويُحرّك ليشقرّ.ويُغسل السبانخ جيّداً، ثمّ يُفرم ناعماً، ويُضاف فوق البصل ويُحرّك قليلاً، فالحمّص.وحين ينزع الحشو عن النار، يُضاف السمّاق وعصير الليمون الحامض والملح والبهار الأسود.

6- توضع كميّة قليلة من عجينة الكبّة في اليد، وتُنقر بالإصبع المرطّب بالماء أو الزيت، تُحشى بواسطة ملعقة صغيرة بالحشو، ثمّ تُغلق وتوضع جانباً.

7- تقلى بالزيت أو تشوى على نار قويّة، وتُقدّم ساخنة أو باردة.

(هذه المقادير تكفي لإعداد 17 حبّة).

نصيحة "الشيف" أنطوان:

1 -يمكن استبدال السبانخ في الحشو، بالسلق أو الحميضة.

2 -يفرم البصل ناعماً ويضاف السبانخ بعد فرمه ناعماً ونثر الملح عليه. ثمّ تستكمل خطوات تحضير الحشو بالكميّات ذاتها، ولكن بدون وضعها على النار.

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