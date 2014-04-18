للحمية:المخلوطة الصحيّة

المقادير :

-كوب من الحمص

-كوب من الفاصولياء البيضاء الصنوبرية

-كوب من الفاصولياء الحمراء

-نصف كوب من العدس

-فنجان قهوة من زيت الزيتون

-حبة ونصف الحبة من البصل الأحمر

-نصف كوب من البرغل الخشن الأسمر

-ملعقتان كبيرتان من ربّ البندورة

-ملح، حسب الرغبة

-بهار أسود حلو، حسب الرغبة

-القليل من القرفة الناعمة

-القليل من الكمّون الناعم

طريقة التحضير:

1- يُنقع الحمّص والفاصولياء بنوعيها، كلّ نوع على حدة، بالماء لـ8 ساعات تقريباً.

2- تُصفّى الحبوب، وتوضع في طنجرة على النار، وتُغمر بالماء، لتغلي.ثمّ، تخفّف النار، وتدع لـ40 دقيقة.

3- يُغسل العدس ويُضاف إلى الطنجرة، ويُترك لـ15 دقيقة، على نار خفيفة.

4- يُدهن طبق خاص بالفرن أو صينيّة بزيت الزيتون. يضاف البصل الناعم إليه، ويُدخل إلى الفرن ليشقرّ قليلاً، مع التحريك من وقت إلى آخر.

5- يُغسل البرغل، ويُضاف إلى الخليط، وكذلك البصل المحمّر، وتدع هذه المكوّنات لـ10 دقائق، تقريباً.ثم، ينثر الملح والبهار الأسود الحلو والقرفة الناعمة والكمّون ويسكب زيت الزيتون ورب البندورة، ويُغلى لدقيقتين.

6- طريقة التقديم:تُسكب المخلوطة في طبق عميق، وتُقدّم باردة أو ساخنة.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص خمسة).

نصيحة "الشيف" أنطوان:

1- يمكن قلي البصل بزيت الزيتون، بدلاً من تحميره في الفرن، بالطريقة العاديّة.

2- يزيّن منتصف هذا الطبق، بأوراق البقدونس.

3- يمكن الاستغناء عن ربّ البندورة في هذه الوصفة، أو التخفيف من كمّيته.

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