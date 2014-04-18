أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

للحمية:المخلوطة الصحيّة

Google+ Print
للحمية:المخلوطة الصحيّة للحمية:المخلوطة الصحيّة

المقادير :
-كوب من الحمص
-كوب من الفاصولياء البيضاء الصنوبرية
-كوب من الفاصولياء الحمراء
-نصف كوب من العدس
-فنجان قهوة من زيت الزيتون
-حبة ونصف الحبة من البصل الأحمر
-نصف كوب من البرغل الخشن الأسمر
-ملعقتان كبيرتان من ربّ البندورة
-ملح، حسب الرغبة
-بهار أسود حلو، حسب الرغبة
-القليل من القرفة الناعمة
-القليل من الكمّون الناعم

طريقة التحضير:
1- يُنقع الحمّص والفاصولياء بنوعيها، كلّ نوع على حدة، بالماء لـ8 ساعات تقريباً.
2- تُصفّى الحبوب، وتوضع في طنجرة على النار، وتُغمر بالماء، لتغلي.ثمّ، تخفّف النار، وتدع لـ40 دقيقة.
3- يُغسل العدس ويُضاف إلى الطنجرة، ويُترك لـ15 دقيقة، على نار خفيفة.
4- يُدهن طبق خاص بالفرن أو صينيّة بزيت الزيتون. يضاف البصل الناعم إليه، ويُدخل إلى الفرن ليشقرّ قليلاً، مع التحريك من وقت إلى آخر.
5- يُغسل البرغل، ويُضاف إلى الخليط، وكذلك البصل المحمّر، وتدع هذه المكوّنات لـ10 دقائق، تقريباً.ثم، ينثر الملح والبهار الأسود الحلو والقرفة الناعمة والكمّون ويسكب زيت الزيتون ورب البندورة، ويُغلى لدقيقتين.
6- طريقة التقديم:تُسكب المخلوطة في طبق عميق، وتُقدّم باردة أو ساخنة.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص خمسة).

نصيحة "الشيف" أنطوان:
1- يمكن قلي البصل بزيت الزيتون، بدلاً من تحميره في الفرن، بالطريقة العاديّة.
2- يزيّن منتصف هذا الطبق، بأوراق البقدونس.
3- يمكن الاستغناء عن ربّ البندورة في هذه الوصفة، أو التخفيف من كمّيته.

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي