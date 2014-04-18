للحمية:المخلوطة الصحيّة

المقادير :
-كوب من الحمص
-كوب من الفاصولياء البيضاء الصنوبرية
-كوب من الفاصولياء الحمراء
-نصف كوب من العدس
-فنجان قهوة من زيت الزيتون
-حبة ونصف الحبة من البصل الأحمر
-نصف كوب من البرغل الخشن الأسمر
-ملعقتان كبيرتان من ربّ البندورة
-ملح، حسب الرغبة
-بهار أسود حلو، حسب الرغبة
-القليل من القرفة الناعمة
-القليل من الكمّون الناعم
طريقة التحضير:
1- يُنقع الحمّص والفاصولياء بنوعيها، كلّ نوع على حدة، بالماء لـ8 ساعات تقريباً.
2- تُصفّى الحبوب، وتوضع في طنجرة على النار، وتُغمر بالماء، لتغلي.ثمّ، تخفّف النار، وتدع لـ40 دقيقة.
3- يُغسل العدس ويُضاف إلى الطنجرة، ويُترك لـ15 دقيقة، على نار خفيفة.
4- يُدهن طبق خاص بالفرن أو صينيّة بزيت الزيتون. يضاف البصل الناعم إليه، ويُدخل إلى الفرن ليشقرّ قليلاً، مع التحريك من وقت إلى آخر.
5- يُغسل البرغل، ويُضاف إلى الخليط، وكذلك البصل المحمّر، وتدع هذه المكوّنات لـ10 دقائق، تقريباً.ثم، ينثر الملح والبهار الأسود الحلو والقرفة الناعمة والكمّون ويسكب زيت الزيتون ورب البندورة، ويُغلى لدقيقتين.
6- طريقة التقديم:تُسكب المخلوطة في طبق عميق، وتُقدّم باردة أو ساخنة.
(هذه المقادير تكفي لأشخاص خمسة).
نصيحة "الشيف" أنطوان:
1- يمكن قلي البصل بزيت الزيتون، بدلاً من تحميره في الفرن، بالطريقة العاديّة.
2- يزيّن منتصف هذا الطبق، بأوراق البقدونس.
3- يمكن الاستغناء عن ربّ البندورة في هذه الوصفة، أو التخفيف من كمّيته.
لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط