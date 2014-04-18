لسان البقر المحمّر مع البطاطس

المقادير:

-1200 غرام من لسان البقر

-ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من الملح الخشن

-3 حبّات كبيرة من البطاطس

-40 غراماً من الزبدة

-ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة من الملح

- بهار أبيض، حسب الرغبة

-ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الطحين

المطيّبات:

-حبة من البصل

-حبة من الجزر

-حبة من الكرّاث

-ورقة غار

-5 حبّات بهار

-7 حبّات من كبش القرنفل

-7 عروق من البقدونس

للتزيين:

-حبة من الجزر المشكّل على شكل زهرة

-عروق من البقدونس

طريقة التحضير:

1- يفرك لسان البقر بالملح الخشن، ويترك لساعتين تقريباً، بعد ثقبه بشيش اللحم.

2 -ثم، يُغسل ويُغمر بالماء، ويوضع على النار مع إزالة الزفرة. يُدع لنصف ساعة تقريباً، ليسهل تقشيره.

3- يُنزع عن النار ويوضع في صينيّة مع قسم من مائه والمطيّبات. ثم، يُغطّى ويدع على نار خفيفة، لينضج.

4- يُنزع عن النار ويُقشّر ويُترك ليبرد قليلاً، ثمّ يُلفّ بورقة من النايلون، ويحفظ في البرّاد لساعة ونصف الساعة، على الأقلّ.ثم، يُترك ماؤه للصلصة.

5- تُغسل البطاطس وتُسلق بالماء لـ20 دقيقة، ثمّ تُبرّد بالماء وتوضع في البرّاد لنصف ساعة على الأقل.

6- تُدهن صينيّة بالزبدة. تُقطّع البطاطس إلى شرحات، وتُكبس، وتوضع على الصينيّة. تُنثر بالملح والبهار الأبيض، ويوضع القليل من الزبدة على وجهها. تُدخل إلى الفرن لتشقر.

7 -يُقطّع اللسان إلى شرحات، ثمّ يوضع في وعاء مع القليل من خواصه. يُغطّى ليسخن جيّداً، ثمّ يُسكب في طبق. توضع البطاطس إلى جانبه والصلصة عليه، ويُزيّن بزهرة الجزر وعروق البقدونس، ويُقدّم ساخنًا.

-8 لإعداد الصلصة:تضاف الكمية المتبقية من الزبدة في قدر، ويُضاف الطحين، مع التحريك على نار خفيفة، ليصبح لونه أشقر فاتح.ثم، يضاف ماء اللسان المصفّى على مهل مع التحريك، لتصبح الصلصة ناعمةً ومتماسكةً، ثمّ ينثر الملح والبهار الأبيض.

(هذه المقادير تكفي 5 أشخاص).

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