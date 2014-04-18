الدجاج المحشو على الطريقة الشرقيّة

المقادير:

-دجاجة أو فرّوج بزنة 1500 غرام

-ملعقتان كبيرتان من السمن

-حبّتان من الجزر

-حبّتان من البصل الصغير الحجم

-ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الطحين

-حبة متوسّطة من البصل المفروم ناعماً

-كوب من لحم الغنم المفروم فرماً متوسّطاً

-كوب ونصف الكوب من الأرز ذي الحبّة الطويلة

-ملعقتان صغيرتان من الملح

-رشّة من البهار الأسود الحلو

-رشّة من القرفة الناعمة

-3 ملاعق كبيرة من اللوز

-ملعقتان كبيرتان من الفستق الحلبي

-ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الصنوبر

-ربع كوب من الزيت النباتي

طريقة التحضير:

1- يُنظّف الدجاج، ثمّ ينثر الملح والبهار الأبيض عليه.

2- يوضع في صينيّة، ويضاف السمن فوقه، ويُدخل إلى الفرن ليبدأ بالاحمرار.

3- توزّع قطع الجزر المقطعة إلى قطع كبيرة وكويزات البصل إليه، ويُسقى الدجاج من وقت إلى آخر بسمنه ليحمرّ جيّداً، وينضج. ثمّ يرفع، ويوضع جانباً.

4- لإعداد الصلصة:يُنزع قسم من السمن من الصينية، ويُضاف الطحين، ويُحرّك هذا الخليط ليصبح لون الطحين أشقر داكن.ثم، يسكب كوب من الماء ويدع يغلي بعد التحريك، ثم يصفّى ويوضع جانباً.

-5 يوضع البصل المفروم ناعماً مع الزبدة في طنجرة على النار. يُحرّك ليشقرّ، ثم يضاف اللحم، مع التحريك، ليقلى.

-6 يُغسل الأرز ويُنقع لنصف ساعة بالماء، ثمّ يصفّى ويُضاف فوق اللحم، مع التحريك.وينثر كلّ من الملح والبهار الأسود والقرفة الناعمة ويسكب الماء والمرق (راجعي الكادر)، ويدع هذا الخليط لـ20 دقيقة، لينضج.

7- يُسلق اللوز مع الفستق الحلبي، ثمّ يُقشّران، ويوضع كلّ نوع على حدة.

8-يقلى اللوز مع الزيت على النار ويُحرّك، حتّى يبدأ لونه يميل إلى الأشقر.ويُضاف الصنوبر، فالفستق الحلبي، ثمّ توضع القلوبات في مصفاة ويُقطّع الدجاج إلى 4 أقسام.

9- طريقة التقديم: يُسكب الأرزّ في طبق التقديم، تعلوه قطع الدجاج، ويزيّن بالقلوبات. وتُقدّم الصلصة جانباً، مع عرق أخضر للتزيين.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص أربعة).

نصيحة "الشيف" أنطوان:

1 -يحضّر مرق الدجاج عبر غلي عظام الصدر مع بعض المطيّبات لنصف ساعة. وفي حال ضيق الوقت، يمكن وضع مكعّب دجاج مذوّب في الماء مع الأرز، بدلاً من المرق.

2 -يمكن استبدال لحم الغنم بلحم العجل.

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