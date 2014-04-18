مفروكة مدّ

المقادير :

-5 أكواب من عجينة الفرك

-ثلث كوب من السمن

-ثلاثة أرباع الكوب من اللوز

-ثلاثة أرباع الكوب من الفستق الحلبي

-نصف فنجان قهوة من ماء الزهر

-ربع كوب من ماء الورد

-كوب من الحليب

-كوب من الكريما

-نصف كوب من السكر

-ملعقتان كبيرتان ونصف الملعقة من النشاء

-حبّة مستكة

للقطر:

-كوبان من السكر

-كوب من الماء

-ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض

للتزيين:

-القليل من الفستق الحلبي المطحون

طريقة التحضير:

1- لإعداد القطر:يغلى السكّر مع الماء على النار، لـ5 دقائق.ثم، يسكب عصير الليمون الحامض ويوضع هذا الخليط، جانباً.

2- توضع عجينة الفرك على النار مع السمن، وتُحرّك.

3-يُسلق اللوز والفستق الحلبي، ثمّ يُقشّر كلّ نوع على حدة. يوضع الفستق الحلبي فوق القطر، أمّا اللوز فيفرم خشناً، ويُضاف إلى الفرك.

4- عندما يأخذ الفرك لوناً، يُسكب القطر على مهل مع التحريك، ثمّ يُضاف ماء الزهر وماء الورد.

5- تُسكب العجينة، على صينيّة مدهونة بالزيت.

6 -يوضع كلّ من الحليب والكريما والسكّر على النار، حتى يغلي هذا الخليط. تُدقّ حبّة المستكة مع القليل من السكّر، وتُضاف إلى الخليط. ويُذوّب النشاء في القليل من الماء، ويُضاف كذلك. يُحرّك هذا الخليط ليشتدّ، ويُسكب في الصينيّة فوق عجينة الفرك. تترك المفروكة لتبرد، ثمّ تحفظ في البرّاد لتشتدّ جيّداً.

7- يُغمس سكّين في الماء الساخن، وتقطّع المفروكة بواسطته، ويوضع الفستق الحلبي المطحون على وجهها.وتُقدّم باردة.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص ثمانية).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط