Jennifer Garner تختار حقيبة Tod’s Signature

شوهدت الممثلة الجميلة وصاحبة الأسلوب الكلاسيكي الأنيقJennifer Garner تحمل حقيبة Tod’s Signature Tote باللون الأبيض، في مطار لوس أنجلوس، وقد اختارت معها اطلالة كاملة باللون الأسود مع نظارات طبية باللون الأسود أيضاً. وحقيبة Tod’s البيضاء استطاعت أن تخلق تناقضاً جميلاً بين اللونين الأسود والأبيض. الحقيبة مصنوعة من الجلد ومتوافرة بألوان متعددة.