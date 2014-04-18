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النجمات يعشقن الحقائب الكبيرة فمن اختارت الأجمل؟

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النجمات يعشقن الحقائب الكبيرة فمن اختارت الأجمل؟ النجمات يعشقن الحقائب الكبيرة فمن اختارت الأجمل؟

كلّ النساء يعشقن الحقائب ولا يكتفين باقتنائها بجميع الأشكال والألوان والأحجام. لكن الحقيبة ذات الحجم الكبير تبقى هي المفضّلة. فهي ليست الأكثر رواجاً فقط، بل تتميّز بالعمليّة، فيما تتنوّع تصاميمها الجميلة وتتّسع لجميع احتياجاتهنّ.
لاحظنا في الفترة الأخيرة اهتمام النجمات العربيات، كما الأجنبيات، بالحقائب الكبيرة، وبينهنّ صداقة قريبة، تتجلّى في ترافقهن أثناء جميع مناسباتهن، خصوصاً الصباحية منها، كالتسوّق وأوقات العمل. والحقائب، عدا كونها على الموضة، تتّسع لاحتياجات النساء اليوميّة التي تكون كثيرة جداً في العادة. كذلك، ثمّة عدد من الماركات تبقى المفضّلة بالنسبة إلى النجمات بشكل عام، بفضل متانتها وجمال تصميمها تحديداً. ومن الماركات المفضّلة: Hermes، Louis Vuitton، Prada، Celine التي حققت نسبة مبيعات هائلة خلال هذا العام. وقد رأينا النجمات يحملن هذه الحقائب بألوان مختلفة، تنوعت ما بين القويّة والصارخة كالأصفر، والهادئة كالبيج، والكلاسيكية كالأسود والأبيض.
حقائب عملية وجميلة تناسب السيدات العاملات والأمهات، كما تناسب الفتيات في الجامعة، في الكثير من المناسبات. اقتنيها بلونك المفضّل وقماشك المفضّل، حتى تحصلي على إطلالة نجمتك المفضّلة.

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