رحيل الكاتب الكولومبي الشّهير غابرييل غارسيا ماركيز

توفّي الكاتب الكولومبي الشّهير Gabriel García Márquez عن عمر ناهز الـ87 عاماً في منزله في مدينة مكسيكو، حسب ما أفاد أحد المقرّبين من عائلته.

ولقد عُرفت رواياته وقصصه بأحداثها السّحرية الواقعية، أي استخدام عناصر خيالية في القصّة لإبراز مدى واقعية وحقيقة الحدث في حياتنا اليومية، فيما بدأت تباع مؤلفاته في أمريكا اللاتينية قبل انتشارها الواسع إلى دول العالم.

بيعت أعمال الكاتب إلى عشرات ملايين القرّاء، وكان يستخدم اللّغة الإسّبانية في أغلب كتاباته، إلاّ أنّ مؤلفاته كانت تترجم إلى العديد من لغات العالم، وقد ترجمت إحداها إلى 25 لغة، ومن أبرز مؤلفاته: One Hundred Years of Solitude، Chronicle of a Death Foretold، Love in the Time of Cholera و Autumn of the Patriarch .

حصل الكاتب الذي عرف باسم Gebo على جائزة نوبل في العام 1982، وأنشأ مؤسسة باسم " مؤسسة الأيبيرية الأمريكية" في العام 1992 تعنى بالتّدريب على الصّحافة الاستقصائية والصّحافة السّرد في كل أمريكا اللاتينية.

ولقد كان لـ Márquez مواقف سياسية ضد الحكومة الأمريكية، الأمر الذي منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عدّة، إلا أنّه كان صديقاً للعديد من الرؤساء والفعاليات الأمريكية، وأهمهم: الرئيس Bill Clinton رغم معارضته له على مغامراته الجنسية.

يذكر أنّ الكاتب متزوج ولديه ابنان.