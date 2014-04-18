البيئة تتصالح مع السفينة سويت ليدي المصطدمة بشعاب مرجانية بمضيق تيران بشرم الشيخ

تصالحت وزارة البيئة مع ملاك سفينة “سويت ليدي” التي ترفع علم جزر الكوك بعد التحفظ عليها لمدة 8 شهور بمينائي شرم الشيخ والسويس لاصطدامها بالشعاب المرجانية بمنطقة الجاكسون بمضيق تيران بشرم الشيخ وتكسير مساحة من الشعاب المرجانية، فى 16 يونيه 2013 م.

وقامت محميات جنوب سيناء بالتحفظ والحجز على السفينة بميناء شرم الشيخ وعلى متنها 1700 سيارة حتى 5 إبريل الجاري تم انتقالها لميناء السويس للإصلاح والتحفظ عليها بميناء الأدبية.

وتصالحت وزارة البيئة بعد موافقة هيئة قضايا الدولة بعد سداد ملاك السفينة لقيمة التعويض المتفق عليه مع وزارة البيئة.

وقال مصدر مسئول بالبيئة إن السفينة سوف تغادر ميناء السويس بعد الحصول على تصالح مكتوب من وزارة البيئة بعد سداد قيمة الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية بمضيق تيران.