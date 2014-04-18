مصرع 9 مرشدين خلال تسلقهم قمة “إيفرست” بسبب انهيار ثلجي

قتل 9 من مرشدي المتسلقين “الشيربا” وأصيب 3 بجروح خطيرة اليوم الجمعة، في انهيار ثلجي في جبل إيفرست، بحسب مسئولين في نيبال.

وذكر موقع “سي إن إن العربية” أنه تم اعتبار آخرين في عداد المفقودين، ولكن عددهم لم يعرف بعد، وقد تعرضت مجموعة من رجال قبيلة الشيربا النيباليين، الذي يعملون مرشدين لمتسلقي قمة إيفرست، إلى انهيار ثلجي على ارتفاع لا يقل عن 20 ألف قدم، وفقًا لما صرح به تيلاك رام باندي، من إدارة التسلق في وزارة السياحة النيبالية.

ووقع الانهيار، فوق المخيم الرئيسي مباشرة في منحدرات خومبو الجليدية، وقال باندي إن “المتسلقين فقدوا، وإن فريق إنقاذ تم إرساله للبحث عنهم”.

وتعد الفترة الواقعة بين 15 و30 مايو، هي أفضل فترة للوصول إلى قمة إفرست على ارتفاع 29028 قدمًا.

وقد وصل المتسلقون في أبريل للتكيف مع المرتفعات، قبل التوجه نحو القمة الأعلى في العالم، ويعمل أفراد قبيلة الشيربا كأدلاء لمعظم الزبائن الأجانب، الذي يأتون لتسلق القمة.

وتم منح 334 أجنبيًا تصاريح لتسلق قمة أيفرست خلال الشهرين المقبلين، وهناك نحو 400 من أفراد قبيلة الشيربا يقومون بمساعدتهم، بحسب إدارة المسئول في إدارة التسلق ديبندرا بودل.

يذكر أن متسلقين بعدد أصابع اليد يتمكنون سنويًا من الوصول إلى القمة، وارتفع العدد إلى 100 للمرة الأولى عام 1993، وبحلول عام 2004 وصل الرقم إلى 300، ليرتفع في عام 2012 إلى أكثر من 500 شخص، وشهد عام 1996 أسوأ حادث عندما توفي 15 شخصًا، كما لقي 12 متسلقًا مصرعهم في عام 2006.