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إصابة رقيب شرطة بطلق نارى إثر اقتحام كمين أمني بالقليوبية

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إصابة رقيب شرطة بطلق نارى إثر اقتحام كمين أمني بالقليوبية إصابة رقيب شرطة بطلق نارى إثر اقتحام كمين أمني بالقليوبية

طلق نارى

أصيب رقيب شرطة سائق سامح إبراهيم على  34 سنة من قوة إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقليوبية بالقدم اليمنى في اقتحام سيارة ملاكي كمين أمني بقليوب.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد الملازم أول  هشام ديوان الضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بخدمته المعين بها لتأمين مطالع ومنازل الطريق الدائرى وبصحبته قوة مرافقه وحال قيامه بعمل كمين على طريق بلقس – دائرة مركز قليوب فوجئوا بسيارة ملاكى ماركة شيفروليه أفيو سوداء اللون تحمل رقم 7394 ق ل ر تقتحم الكمين مسرعة وقام مستقليها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية، وتمكن من الفرار.

وعقب ذلك، تبين إصابة الرقيب شرطة سائق سامح إبراهيم على  34 سنه من قوة إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقدم اليمنى وتم تحويله لمستشفى الشرطة بالعجوزة للعلاج .

من خلال إستنفار الخدمات الأمنية وإعداد الأكمنة والملاحقات الأمنية لسياره الجناة وتتبع خط سير هروبهم ، تمكنوا من ضبط السيارة بناحية زاوية النجار وبها آثار طلقات ناريهو بداخلها قائدها المدعو  هاشم غريب هاشم حافظ  28 سنه عاطل ومقيم دائرة قسم الخصوص السابق اتهامة فى القضية رقم 1891 إدارى قسم قليوب لسنة 2012م – مخدرات وتبين عدم حملة لتراخيص السيارة .

وبمواجهته قرر بأنه أثناء عودته من حفل عرس أحد أصدقائه بزاوية النجار فوجئ بالكمين وفر هارباً لعدم حملة للتراخيص وانكر اطلاقه اعيرة نارية.

وتم التحفظ على السيارة والمتهم ، وجارى تطوير مناقشة المتهم للوقوف علي ظروف وملابسات الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1693 إدارى مركز قليوب لسنة 2014م ، وجارى العرض على النيابة العامة.

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