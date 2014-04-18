نصيحة لرفع الوجنتين

حتى تكوني دائمة متألقة كنجمات هوليوود، اتبعي نصائحهم، واكتشفي أسرارهم في الحصول على بشرة جميلة وجذابة، ولنجمة preity zinta نصيحة جديدة:

- اغسلي وجهك جيداً بالغسول المناسب لبشرتك، وضعي كريم الأساس.

- قومي باستخدام أحمر الخدود "Guerlain Bubble"، فهو يقوم بتوفير الترطيب العميق للبشرة، كما يساهم في إضفاء الحيوية والنضارة عليها، نظراً لاحتوائه على مواد طبيعية.