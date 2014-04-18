حتى تكوني دائمة متألقة كنجمات هوليوود، اتبعي نصائحهم، واكتشفي أسرارهم في الحصول على بشرة جميلة وجذابة، ولنجمة preity zinta نصيحة جديدة:
- اغسلي وجهك جيداً بالغسول المناسب لبشرتك، وضعي كريم الأساس.
- قومي باستخدام أحمر الخدود "Guerlain Bubble"، فهو يقوم بتوفير الترطيب العميق للبشرة، كما يساهم في إضفاء الحيوية والنضارة عليها، نظراً لاحتوائه على مواد طبيعية.
نصيحة لرفع الوجنتين
حتى تكوني دائمة متألقة كنجمات هوليوود، اتبعي نصائحهم، واكتشفي أسرارهم في الحصول على بشرة جميلة وجذابة، ولنجمة preity zinta نصيحة جديدة:
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