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نصيحة لرفع الوجنتين

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نصيحة لرفع الوجنتين نصيحة لرفع الوجنتين

حتى تكوني دائمة متألقة كنجمات هوليوود، اتبعي نصائحهم، واكتشفي أسرارهم في الحصول على بشرة جميلة وجذابة، ولنجمة preity zinta نصيحة جديدة:
- اغسلي وجهك جيداً بالغسول المناسب لبشرتك، وضعي كريم الأساس.
- قومي باستخدام أحمر الخدود "Guerlain Bubble"، فهو يقوم بتوفير الترطيب العميق للبشرة، كما يساهم في إضفاء الحيوية والنضارة عليها، نظراً لاحتوائه على مواد طبيعية.

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سيدتي